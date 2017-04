30.04.2017 15:00 Uhr

Hessen

Am Sonntag, demsind alle Mitglieder der Kreisgruppe Rüsselsheim zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Sie beginnt um 15.00 Uhr und findet im Raum 01/02 im Treff 11 in Rüsselsheim statt. Im Anschluss an die Hauptversammlung lädt der Vorstand zu einem geselligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ein.

Der Vorstand