02.05.2017 19:00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Der Gesprächsabend „Ein anderes Rumänien?“ mit Prof. Dr. Hans-Christian Maner über die aktuelle politische Krise in Rumänien findet am Dienstag, den 2. Mai, 19.00 Uhr, im Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf statt. Die Veranstaltung wird vom Gerhart-Hauptmann-Haus in Kooperation mit der Landesgruppe NRW des Verbandes der Siebenbürger Sachsen durchgeführt.

Seit einigen Monaten demonstrieren in Rumänien die Menschen massenhaft gegen die amtierende Regierung. Sie werfen ihr Korruption und persönliche Vorteilnahme vor. „Wir wollen nicht länger von Dieben regiert werden“, skandieren die Demonstranten. Es sind die größten Proteste seit dem gesellschaftspolitischen Umbruch von 1989/90. Die Forderung nach einem anderen Rumänien ohne Korruption und mit verantwortlichen Bürgern und Politikern wird immer lauter. Dabei geht es nicht nur um nationale Belange, die Demonstrationen haben auch eine europäische Dimension und werden von den Nachbarn in der EU aufmerksam verfolgt. In einem Gespräch mit dem aus Siebenbürgen stammenden Historiker und Osteuropa-Experten Prof. Dr. Hans-Christian Maner von der Gutenberg-Universität Mainz sollen die aktuellen Entwicklungen in Rumänien vor den historischen Hintergründen beleuchtet und hinterfragt werden.

Ort: Gerhart-Hauptmann-Haus, Düsseldorf

Veranstalter: Gerhart-Hauptmann-Haus, Landesgruppe NRW des Verbandes der Siebenbürger Sachsen

Schlagwörter: Gespräch, Politik