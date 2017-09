Kreisgruppe Siegerland: Termine

23.09.2017

Nordrhein-Westfalen

Zur diesjährigen Grillfeier lädt die Kreisgruppe für Samstag, den 20. Mai, ab 12.00 Uhr in das Gemeindehaus der katholischen St. Marienkirche im Häutebachweg ein. Es werden Mici, Koteletts und Würstchen gegrillt, dazu gibt es Brot und Kartoffelsalat. Für Getränke ist wie immer gesorgt. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Kuchenspenden werden gerne angenommen.Weitere Termine zum Vormerken:Feier zum 40-jährigen Jubiläum der Kreisgruppe in der Bismarckhalle in Siegen-Weidenau mit anschließendem Tanzabend.16. Dezember: Adventsfeier mit Andacht im Gemeindehaus der St. Marienkirche im Häutebachweg in Siegen.17. Dezember: Evangelischer Gottesdienst mit lutherischer Liturgie in der evangelischen Kirche in Niederschelden.Weitere Informationen zu den Veranstaltungen werden rechtzeitig mitgeteilt.

Ortwin Greff