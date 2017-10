Bekoktner Heimattreffen 2017

13.10.2017 - 15.10.2017

Berlin/Neue Bundesländer

Liebe Bekoktner, Angehörige und Freunde der Bekoktner, wir erinnern hiermit an unser Heimattreffen, das vomim Ahorn-Berghotel in Friedrichroda/Thüringen stattfindet, und laden euch alle nochmals dazu ein. Schriftliche Einladungen und Anmeldeformulare wurden vor geraumer Zeit an die uns bekannten Adressen verschickt beziehungsweise durch Regionalvertreter verteilt. Wer sich noch nicht mit dem erwähnten Formular angemeldet hat, wird gebeten dies umgehend zu tun, da die reservierten Zimmerkontingente im Hotel sonst dem anderweitigen Verkauf zugeführt werden. Sollte versehentlich jemand keine Einladung bekommen haben, bitte dies bei den zuständigen Regionalvertretern melden.Wir wollen an den Erfolg der zurückliegenden Treffen anknüpfen und hoffen, dass das bevorstehende Treffen ebensolchen Zuspruch bei unseren HOG-Mitgliedern, Angehörigen, Landsleuten und Freunden findet. Für gute Stimmung sorgt das „Duo Rhythmik“ mit Alfred Untch und Gustav Haupt. Die Veranstalter freuen sich auf ein gut besuchtes Treffen, ein herzliches Wiedersehen, gute Gespräche und gemütliches Beisammensein. Die Jugendlichen möchten wir bitten, wieder mindestens so zahlreich wie bei unseren letzten beiden Treffen mitzumachen und sich in unserer HOG einzubringen. Bei diesem Treffen wird auch eine Vorstandswahl stattfinden. Mitglieder der HOG Bekokten werden aufgerufen, sich aktiv und konstruktiv an dieser Wahl zu beteiligen.

Alfred Rheindt