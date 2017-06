Meschner Aufruf zur Teilnahme am Trachtenumzug in Dinkelsbühl

04.06.2017

Bayern

Nachfolgender Absatz war Teil meines ersten Aufrufs zur Meschner Teilnahme am Trachtenumzug des Heimattages der Siebenbürger Sachsen im Jahr 2009: „Dinkelsbühl ist der Begriff, der in meiner ganz persönlichen Ansicht Blasi und Kronenfest in ein neues Licht rückt. Eine Teilnahme am Umzug in Dinkelsbühl eröffnet uns die Möglichkeit, unsere Traditionen nicht als abgeschlossen, sondern als lebendig zu betrachten. Wir als Meschner sind in der Lage, den Umzug in Dinkelsbühl zu bereichern.“Ich bin sehr froh, dass meine damaligen Hoffnungen zur Realität geworden sind und unsere Teilnahme am Trachtenumzug ein Fixpunkt im Meschner Terminkalender geworden ist.Nachdem letztes Jahr eher negative Ereignisse unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft prägten, blicken wir heute erwartungsvoll Richtung Sommer und freuen uns auf Hermannstadt. Zur „Generalprobe“ lade ich ALLE Meschner ein, am Pfingstsonntag, demam Trachtenumzug in Dinkelsbühl teilzunehmen.Weitere Details können kurz vor Pfingsten auf unserer Homepage www.meschen.de eingesehen werden. Oder ihr meldet euch einfach bei mir per E-Mail: Hans-Reinerth[ät]web.de oder telefonisch unter: (01 72) 3 47 47 52.

Hans Reinerth