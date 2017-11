Radler Heimatortstreffen in Bad Kissingen

17.11.2017 - 19.11.2017

Bayern

Nachdem zuletzt 2011 ein Radler Heimatortstreffen leider nicht zustande gekommen ist, wird nun erneut ein Versuch unternommen, die Radler aus der Zerstreuung für ein Wochenende einzusammeln. Das Treffen ist vomin der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen geplant. In dieser Bildungsstätte ( www.heiligenhof.de ) finden zahlreiche siebenbürgisch-sächsische Heimatorts-, Klassen- und Familientreffen statt, dazu gibt es ein Bildungsprogramm mit siebenbürgischen Themen. Letzteres wird von Gusti Binder, einem Radler Landsmann, geleitet, und so ist es naheliegend, dort ein Treffen zu veranstalten. Das HOG-Treffen beginnt am Freitag mit dem Abendessen und ist am Sonntag mit dem Mittagessen zu Ende. Preis pro Person (Unterkunft für zwei Nächte im Doppelzimmer, alle Mahlzeiten inklusiv Nachmittagskaffee am Samstag) ca. 110 Euro, zuzüglich eventueller Kosten für eine Musikband. Kinder bis zu drei Jahre sind frei, Kinder von drei bis sechs Jahren zahlen 55 Euro, von sechs bis 16 Jahren 80 Euro (bei gemeinsamer Unterbringung mit den Eltern). Es ist erwünscht, dass nicht nur in Radeln geborene Personen, sondern möglichst viele Nachgeborene kommen, die etwas über die Herkunft von Eltern und Großeltern erfahren und zahlreiche nähere und weitere Verwandte kennenlernen können.Am Samstagvormittag ist ein Stadtspaziergang mit Besuch des Kurkonzertes geplant, Samstagabend eine Tanzunterhaltung, am Sonntagvormittag ein Gottesdienst mit einem der früheren Seelsorger in Radeln. Wer Filme, Dias über Radeln zeigen, einen geschichtlichen, volkskundlichen Vortrag halten oder anderweitig zum Gelingen des Treffens beitragen kann, ist herzlich eingeladen! Sicher wird auch über den Stand der Renovierungsarbeiten an der Kirche gesprochen werden, nachdem vor gut einem Jahr der Kirchturm teilweise eingestürzt ist.Da die Initiatoren dieses Treffens, Roswitha Lederer (geborene Zultner) und Gusti Binder, bislang über kein Adressverzeichnis aller Radler verfügen und somit keine schriftlichen Einladungen versenden können, erbitten sie eine frühzeitige Kontaktaufnahme zum Erstellen der Datei und zu Auskünften über das Treffen. Bitte im Familien- und Bekanntenkreis den Termin bekannt machen und für das Treffen werben! Kontakt: Roswitha Lederer: roswithazultner175[ät]gmx.de, oder Gusti Binder, E-Mail: studienleiter[ät]heiligenhof.de, Telefon: (09 71) 71 47 14 (tagsüber).