Einladung zum 8. Nadescher Treffen

06.05.2017

Bayern

Unter dem Leitspruch „Tradition auf neuen Wegen“ laden wir alle unsere Nadescher und die unserem Heimatort verbundenen Freunde zum Heimattreffen amin die Eventhalle Nürnberg-Gartenstadt, Buchenschlag 1, in 90469 Nürnberg herzlich ein. Unser Treffen beginnt in gewohnter Weise mit einem Festgottesdienst in der benachbarten Emmauskirche, Pachelbelstraße 15, unter der Leitung unseres ehemaligen Pfarrers Hans Hermann und der Mitwirkung der Nadescher Adjuvanten und des Männerchores. Der Einlass in den Festsaal erfolgt erst nach dem Gottesdienst. Ab 14.00 Uhr beginnt die offizielle Eröffnung mit Grußworten und kulturellen Darbietungen der Trachtentanzgruppe Nadesch e.V. und der Nadescher Adjuvanten. Ab 20.00 Uhr wird die Band „Rocky 5“ für gute Unterhaltung und Tanzmusik sorgen. Für Kinderanimation am Nachmittag ist bestens gesorgt. Kuchen kann wie immer mitgebracht werden.Für die bevorstehenden Vorstandswahlen bitten wir um Kandidatenmeldungen und appellieren diesbezüglich besonders an die jüngere Generation. Vom Eintrittspreis von 14 Euro spenden wir je zwei Euro an das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ in Gundelsheim. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und auf ein frohes Wiedersehen mit euch/Ihnen.

Der Vorstand der HOG Nadesch