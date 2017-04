Einladung zum Schweischer Treffen

06.05.2017 10:00 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Schweischer und Freunde, der Termin für unser Heimattreffen rückt immer näher! Amist es wieder so weit. Wir treffen uns auch diesmal in der Bürgerhalle, Kleines Feldle 15, in Ludwigsburg-Pflugfelden. Um 10.00 Uhr ist Saalöffnung. In der nahe gelegenen Evangelischen Ulrichskirche werden wir um 11.00 Uhr einen gemeinsamen Gottesdienst mit Pfarrer Sinn feiern. Danach genießen wir zusammen das Mittagessen. Der Vorstand wird über die zurückliegenden Aktivitäten und den Kassenstand berichten, es folgen Neuwahlen. Wir hoffen auf rege Beteiligung. Eine Tanzgruppe wird uns mit ihrem Auftritt erfreuen, danach spielt die Band „Schlager-Taxi“ zum Tanz auf. Über viele Trachtenträger würden wir uns freuen. Für das ­Kuchenbüfett bitten wir um Kuchenspenden. Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im nahe gelegenen Hotel „Goldener Pflug“. Wir hoffen, viele Bekannte wieder zu treffen, und freuen uns auf anregende Gespräche.

Gerda Meyndt