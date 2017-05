Bildvortrag „Die Südkarpaten – Welt der Hirten“

13.05.2017 16:00 Uhr

Bucegi, die Fogarascher, Cindrel, Parâng und Retezat – vertraute Namen für alle, die einen Teil ihres Lebens in Siebenbürgen verbracht, und die Gebirgsstöcke in den Südkarpaten vielleicht sogar erwandert haben. Wenige haben dies wohl so ausdauernd und systematisch getan wieDr. Alfred Schuster. Der Geologe und Amateurphotograph hält am Samstag, denum 16.00 Uhr einen Bildvortrag in der Klosterschule, Klosterweg 7, in 85625 Glonn.Dr. Alfred Schuster ist in Hermannstadt geboren und aufgewachsen und hat in Klausenburg studiert. Seit seiner frühen Jugend hat er als Wanderer, bei Wegemarkierungen, als Wander- und Bergführer die Südkarpaten durchstreift und später in den Sommern 1964 bis 1977 jeweils sechs bis sieben Monate lang im Auftrag der Universität deren Geologie untersucht und kartiert und nebenbei mit seiner Kamera einzigartige Fotografien gesammelt. Faszinierende Naturaufnahmen von Bergspitzen, Graten und tiefen Karen, dramatische Wetterimpressionen, flutendes Abendlicht im Hochgebirge, Winterbilder mit glitzerndem Schnee – diese Themen prägen seine Arbeit. Er zeigt Fotos aus selten zu sehenden Perspektiven, weitab von den markierten Wegen, daneben immer wieder die Menschen, die in diesem Gebirge leben und arbeiten: Schafhirten, Bergbauern, Waldarbeiter. Seine Fotografien versetzen den Betrachter in eine ferne Region und eine vergangene Zeit.Das 2016 erschienene Buch „Die Südkarpaten – Welt der Hirten“ von Alfred Schuster enthält viele dieser Fotografien. Hansgeorg Killyen schrieb eine einladende Rezension dazu, die in Folge 17 der Siebenbürgischen Zeitung vom 31. Oktober 2016, Seite 7, veröffentlicht wurde.Der Vortrag in der Glonner Klosterschule ist eine Zeitreise, die Alfred Schuster durch Geschichten und Anekdoten lebendig gestaltet. Er regt an, die Schönheit dieses Gebirges mit eigenen Augen zu erleben und zu erwandern. Hütten und Wege ermöglichen auch mehrtägige Wandertouren; Tipps dazu gibt er gern im Anschluss. Wer mag, ist zu dieser Zeitreise herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Das reich bebilderte Buch des Referenten kann im Anschluss erworben werden.

