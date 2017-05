Einladung zur Muttertagsfeier

14.05.2017 14:30 Uhr

Bayern

Die Kreisgruppe Neuburg a. d. Donau lädt alle Landsleute, Bekannte und Verwandte zur Muttertagsfeier für Sonntag, den 14. Mai, um 14.30 Uhr in das Gemeindehaus der Apostelkirche, Martin-Luther-Platz 1, in 86633 Neuburg an der Donau ein. Die Klänge der Neuburger Adjuvanten unter der Leitung von Michael Wotsch sowie der Chor unter der Leitung von Lisbeth Schell werden uns den Nachmittag verschönern. Die Kleinsten werden zu Ehren der Mütter einige Gedichte und Lieder vortragen. Bei Kaffee und Kuchen möchten wir einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Am späten Nachmittag sorgen unsere Grillmeister für das leibliche Wohl. Auf euer Kommen freuen sich die Organisatoren.

Ort: Gemeindehaus der Apostelkirche, Martin-Luther-Platz 1, 86633 Neuburg an der Donau

Veranstalter: Kreisgruppe Neuburg a. d. Donau

Schlagwörter: Muttertagsfeier

Mitwirkende Kulturgruppen: Neuburger Adjuvanten, Chor der Kreisgruppe Neuburg a. d. Donau