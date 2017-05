Einladung zum Orgelkonzert in Augsburg

11.05.2017 18:30 Uhr

Das Musikerehepaar Brita Falch Leutert (Stadtkantorin in Hermannstadt) und Jürg Leutert (Landeskirchenmusikdirektor in Siebenbürgen) wird im Mai nach Deutschland reisen, um unter anderem in Augsburg ein besonderes Orgelkonzert zu geben. Das Programm beinhaltet Musik für vier Hände und Füße aus vier Jahrhunderten und allen Ecken Europas. Gespielt werden Werke von Tomkins, G. F. Händel, J. G. Türk, S. Wesley, A. Rodvelt Olsen und Musik aus der Klosterbibliothek Einsiedeln sowie aus dem siebenbürgischen Gemeindearchiv. Zu diesem einzigartigen Konzert am Donnerstag,um 19.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Heilig-Kreuz-Kirche, Ottmarsgäßchen 6, in Augsburg laden wir Sie ein. Die Veranstaltung wird aus Mitteln der Lutherdekade Reformationsjubiläum 2017 in Bayern gefördert.

Annemarie Klein