Nachbarschaft Fürth: Einladung zur Muttertagsfeier

11.05.2017 16:00 Uhr

Bayern

Zu den schönsten Festen im Frühling, wenn alles grünt und blüht, gehört wohl der Muttertag. Wir wollen diesen Ehrentag heuer am Donnerstag, den16.00 Uhr, im Gemeindehaus der St.-Pauls-Kirche, Dr.-Martin-Luther-Platz, in Fürth festlich begehen. Der Fürther Chor wird den musikalischen Rahmen, kombiniert mit Klavierspiel (Diakon Sirch) und Cello-Vorspiel (Volker Potoradi), bestreiten. Gedichte zum Muttertag und das Rollenspiel „Eine Frauengesellschaft vor dem Kirchentag“ werden das Programm bereichern. Wir freuen uns auch über andere festliche Einlagen und Überraschungen. Herzliche Einladung an alle Landsleute und ihre Freunde!

Nachbarmutter Rosel Potoradi