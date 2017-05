Einladung zu den AussiedlerKulturTagen der Stadt Nürnberg

20.05.2017 - 21.05.2017

Bayern

Die AussiedlerKulturTage unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly finden heuer in Kooperation mit und in der Paul-Gerhardt-Kirche, Glogauer Straße 23, in Nürnberg-Langwasser (U1 „Gemeinschaftshaus“) statt. Am Samstag, densind alle Kinder eingeladen, ab 11.00 Uhr den von Aussiedlern gestalteten Mittelalter-Markt in und um die Kirche zu besuchen und sich bei Mitmach-Aktionen Gutscheine zum Naschen zu verdienen. Es wird u. a. auch Hanklich geben. Sächsinnen werden das Spinnen vorführen. Um 14.00 Uhr findet das Musical „Martin protestiert!“, inszeniert von HdH-Gruppen unter der Regie von Doris Hutter (Idee: Gunter Roth, Musik: Gerald Fink), für Jung und Alt statt. Der Sonntag,beginnt mit einem von Trachtenträgern umrahmten Gottesdienst um 10.30 Uhr. Danach gibt es bis ca. 14.00 Uhr neben Blasmusik der Kapelle „Blechklang“ auch Auftritte von Tanzgruppen, seitens der Sachsen die Jugendtanzgruppe Herzogenaurach sowie die Alzener Tanzgruppe, und einen Imbiss. Eintritt an beiden Tagen frei! Herzlich willkommen!

Doris Hutter