Große Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen

20.05.2017 14:00 Uhr

Baden-Württemberg

Vor 50 Jahren, am 15. Januar 1967, wurde unsere Kreisgruppe gegründet. Dieses bedeutende Ereignis wollen wir gebührend feiern. Dazu laden wir alle Mitglieder, Bekannte, Freunde und Interessierte für Samstag, den 20. Mai, in die Friedrich-Glück-Halle, Denkendorfer Weg 20, in 72622 Nürtingen-Oberensingen ein. Ab 14.00 Uhr beginnen wir in der festlich geschmückten Halle mit Kaffee und Kuchen. Anschließend wird zu den Klängen der Stuttgarter Blaskapelle „Karpaten-Express“ der Einzug der Trachtenträger – Tanzgruppen und Chor – stattfinden und das kulturelle Programm eröffnet: mit einer Andacht, gehalten von Pfarrerin Senta Zürn, mit Chorgesang, Festrednern und Darbietungen der Tanzgruppen. Abends kann sich jeder mit siebenbürgischen Spezialitäten, die Metzger Hermann aus Esslingen vorbereitet, stärken und die Musik des hervorragend spielenden „Karpaten-Express“ genießen und diesen sicher denkwürdigen Festtag ausklingen lassen. Wir freuen uns auf viele Besucher, mit denen wir feiern möchten.

Ort: Friedrich-Glück-Halle, Denkendorfer Weg 20, 72622 Nürtingen-Oberensingen

Veranstalter: Kreisgruppe Kirchheim/Teck – Nürtingen

