Böblingen: Außerordentliche Mitgliederversammlung

25.06.2017

Baden-Württemberg

25. Juni: Außerordentliche Mitgliederversammlung im Vereinsheim in Böblingen mit Neuwahlen. Unüberbrückbare Differenzen im Vorstand machen diesen Schritt notwendig. Jeder, dem der Verein am Herzen liegt, sollte über eine mögliche Kandidatur nachdenken, sich aber auch darüber im Klaren sein, dass ein Ehrenamt keine Freizeitbeschäftigung ist, sondern zeitlichen Einsatz, Kraft und Belastbarkeit erfordert. Die Einladungen hierzu gehen den Mitgliedern per Post zu.

Ort: Vereinsheim, Böblingen

Veranstalter: Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e. V.

Schlagwörter: Mitgliederversammlung mit Neuwahlen