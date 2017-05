Kreisgruppe Heidenheim: Kindermusical

13.05.2017

Baden-Württemberg

Die Kindertanzgruppe Heidenheim präsentiert eines der bekanntesten Märchen der Brüder Grimm, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. In der Fassung von Wolfgang Binder, die besonders durch die gelungenen Reime und passende Musik besticht, wird das bekannteste Märchen ­aller Zeiten das Publikum erfreuen. Es passt genau zu dem Wochenende vor Muttertag; besonders die Mütter und Omas werden ihre Freude haben, die Kinder in den unterschiedlichsten Rollen zu erleben. Herzliche Einladung ergeht an alle zu diesem besonderen Ereignis am Freitag, den 12. Mai, und Samstag, den 13. Mai, im Siebenbürger Haus, Hirschhaldestraße 7, in Schnaitheim.

Ort: Siebenbürger Haus, Hirschhaldestraße 7, Schnaitheim

Veranstalter: Kreisgruppe Heidenheim

Schlagwörter: Kindermusical