Ausflug Holiday Park

24.06.2017 08:30 Uhr

Hessen

Wir, die siebenbürgische Jugend Südhessen, würden uns freuen, zusammen mit euch amden Holiday Park unsicher zu machen. Wir werden um 8.30 Uhr aus Darmstadt in Fahrgemeinschaften losfahren. Die Fahrtkosten werden bezuschusst. Der Park schließt um 18.00 Uhr, dementsprechend würden wir uns gegen 17.30 Uhr am Ausgang treffen um gemeinsam den Tag ausklingen zu lassen. Der Eintritt für den Park beträgt für SJD-Mitglieder 25 Euro und für Nichtmitglieder 30 Euro. Anmelden könnt ihr euch per E-Mail unter Jugend@siebenbuerger-hessen.de, bitte schickt uns euren Namen, Alter und ob ihr SJD-Mitglieder seid. Um den Betrag zu überweisen, erhaltet ihr die Kontoverbindung nach Anmeldung per E-Mail von uns. Anmeldeschluss ist der 28. Mai. Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit euch.

Jennifer Brusch und Frederike Stamm