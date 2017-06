Einladung zum J. P. Morgan Chase-Lauf in Frankfurt

13.06.2017 19:30 Uhr

Hessen

Unser Verband möchte am Dienstag, demum 19.30 Uhr mit einer eigenen Läufergruppe an dem 5,6 km langen J. P. Morgan Chase-Lauf in Frankfurt teilnehmen. Ob eine Gruppe zusammengestellt werden kann, hängt jedoch von einer ausreichenden Teilnehmeranzahl ab. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an diesem Ereignis als aktiver Läufer teilnehmen könnten. Der Anmeldeschluss für die Läufer beim J. P. Morgan Chase-Organisationsteam ist am 8. Mai. Bei Interesse an einer Teilnahme und weiteren Informationen melden Sie sich bitte per E-Mail unter: helmut.schaaser[ät]siebenbuerger-hessen.de.

Helmut Schaaser