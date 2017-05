Kreisgruppe Düsseldorf: Muttertagsfeier und Jahreshauptversammlung

08.05.2017 15:00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Zur Muttertagsfeier und Jahreshauptversammlung am15.00 Uhr, im Gerhart-Hauptmann-Haus, Raum 311, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf möchten wir alle Mitglieder der Kreisgruppe herzlich einladen. Bei Kaffee und Kuchen möchten wir einen gemütlichen Nachmittag verbringen, im Gespräch mit Freunden und Bekannten Gedanken und Erinnerungen austauschen und nach Lust und Laune ein Lied singen. Die Frauengruppe ist bereit, den festlichen Rahmen für die Feier zu gestalten. Im ­Anschluss an die Muttertagsfeier, ca. 16.30 Uhr, findet an gleicher Stelle die Jahreshauptversammlung mit folgender Tagesordnung statt: 1. Begrüßung der Mitglieder und Gäste; 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit; 3. Berichte: 3.1 Berichte des Kreisgruppenvorstandes, 3.2. Berichte der Frauengruppe; 4. Kassenbericht für das Berichtsjahr 2016; 5. Bericht der Kassenprüfer: Der Bericht wird zu den Kassenunterlagen genommen (Kassenbuch); 6. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2016; 7. Verschiedenes. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung an beiden Veranstaltungen.

Der Vorstand