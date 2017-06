04.06.2017 09:30 Uhr

Bayern

Wir möchten bekanntgeben, dass unsere Weißkircher Trachtengruppe auch in diesem Jahr am Festumzug des Heimattages in Dinkelsbühl teilnehmen wird. Der Vorstand freut sich sehr, wenn sich viele von euch die Zeit nehmen, um an diesem besonderen Tag, dem Pfingstsonntag, dem 4. Juni, mitzumachen. Treffpunkt für die Trachtenträger ist wie gewohnt um 9.30 Uhr auf der Bleiche.

Ort: Bleiche und Dr. Martin-Luther-Straße, Dinkelsbühl

Schlagwörter: Trachtenumzug, Heimattag 2017