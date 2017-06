Großauer beim Festumzug in Dinkelsbühl

04.06.2017

Bayern

Liebe Großauer und Großauerinnen, die Teilnahme der Großauer Trachtengruppe am Trachtenumzug des Heimattages in Dinkelsbühl hat Tradition. Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten findet sich jedes Jahr eine stattliche Gruppe in unserer sächsischen und landlerischen Großauer Tracht zum Festumzug ein. Auch dieses Jahr sind wir dabei. Die HOG Großau lädt alle, die Freude daran haben, ein, am Trachtenumzug am Pfingstsonntag, demteilzunehmen. Dieser findet im Anschluss an den Gottesdienst statt. Treffpunkt ist 10.00 Uhr an dem ausgewiesenen Startplatz der HOG Großau auf der Bleiche. Generationenübergreifend – vom Kind bis zum jung gebliebenen Erwachsenen – möchten wir die Vielfalt unserer Tracht präsentieren. Bei Fragen rund um die Tracht, Anmeldungen zum Umzug und sonstigen Informationen stehen Irmgard Vetro, Telefon: (08 21) 88 05 26, und Dagmar Baatz, Telefon: (0 71 42) 91 89 90, zur Verfügung. Im Anschluss an den Trachtenumzug treffen wir uns zum gemütlichen Beisammensein, zum Plaudern und Essen im „Weibs Brauhaus“, Untere Schmiedgasse 13, 91550 Dinkelsbühl. Wir freuen uns auf euch!

Eure Irmgard Vetro und Dagi Baatz