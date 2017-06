Galter in Dinkelsbühl dabei

04.06.2017 13:00 Uhr

Bayern

Liebe Galter, auch dieses Jahr haben wir uns zur Teilnahme am Trachtenumzug am Pfingstsonntag, demin Dinkelsbühl angemeldet. Wer Freude an der Tracht und Interesse hat, unsere Heimatgemeinde Galt zu vertreten, ist herzlich willkommen. Da ich die Teilnehmerzahl mitteilen muss, bitte ich um eure Anmeldung unter Telefon: (0 71 31) 48 49 65, E-Mail: Schmidt-me[ät]t-online.de. Für Sonntag nach der Kundgebung habe ich für die HOG Galt e.V. im Großen Schrannenfestsaal Tische für ein gemeinsames Mittagessen reserviert.

Erika Schmidt