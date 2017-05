Frühlingsball in Rottendorf

20.05.2017 19:00 Uhr

Bayern

Aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens lädt die Siebenbürger Trachten- und Tanzgruppe Rottendorf e.V. für Samstag, den 20. Mai, zum Frühlingsball in die TSV-Halle, Jahnstraße 2, in 97228 Rottendorf ein. Für Musik und gute Laune sorgt die Band „Harmony“. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro, Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen bei Monika Kasper-Schlottner, Telefon: (0 93 02) 27 01, und Karin Staedel-Koch, Telefon: (0 93 02) 37 19.

Ort: TSV-Halle, Jahnstraße 2, 97228 Rottendorf

Veranstalter: Siebenbürger Trachten- und Tanzgruppe Rottendorf e.V.

Schlagwörter: Ball, Jubiläum