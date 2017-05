Einladung zum Hahnbacher Treffen

20.05.2017 11:00 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Landsleute, liebe Hahnbacher Freunde, am Samstag, denab 11.00 Uhr findet in der Brühlhalle, Weißbucher Straße 47, in 73614 Schorndorf-Schornbach das Hahnbacher Treffen statt, zu dem wir Sie herzlich einladen! Unser siebenbürgischer Landsmann, der Partyservice Hermann, wird uns wieder mit gutem Essen verköstigen und natürlich werden auch die geliebten Mici nicht fehlen. Kaffee gibt es vor Ort, den Kuchen bringen Sie bitte selbst mit. Das uns vom letzten Treffen bekannte Duo „Strings“ aus der Nähe von Augsburg wird erneut für beste Stimmung sorgen. Einige Programmpunkte, die sich bewährt haben, übernehmen wir gern für das diesjährige Treffen. So wird es wieder eine Ausstellung mit Hahnbacher „Kulturgut“ geben. Bringen Sie bitte einfach Ihre vorhandenen Wandsprüche, Puppen in Hahnbacher Tracht und sonstige Sachen, die transportierbar sind, mit. Der Saal soll wieder wie das „Vorzimmer“ (Fiurstuf) in unseren Häusern in der alten Heimat ausschauen und uns in einen vertrauten Rahmen versetzen. Freuen würden wir uns, wenn Sie zahlreich in Tracht kommen würden. Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden! Da wir über diesen Weg sicher nicht alle Hahnbacher erreichen, ist es wichtig, dass Sie Ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn über diesen Termin informieren und dazu einladen. Da gerade auch für die älteren Landsleute die oft stundenlange Anreise beschwerlich ist, bitten wir die Jüngeren, ihre Eltern und Großeltern zum Treffen zu begleiten.Der Vorstand der HOG Hahnbach e.V. wird beim Hahnbacher Treffen durch die anwesenden erwachsenen Hahnbacher gewählt. Anlässlich unseres nächsten Treffens am 20. Mai wird der neue Vorstand gewählt. Eine Amtsperiode beträgt vier Jahre. Die Vorstände werden in geheimer Abstimmung mittels Wahlzettel gewählt. Kandidaten müssen dem amtierenden Vorstand bis spätestens einen Kalendermonat vor dem Treffen gemeldet werden. Stehen mehr Kandidaten zur Wahl als zu besetzende Mandate vorhanden sind, gelten diejenigen als gewählt, die die meisten Stimmen erreicht haben. Wer ist geeignet als Kandidat für den Vorstand der HOG Hahnbach e.V.? Wenn Sie sich zur Hahnbacher Gemeinschaft bekennen und sich ehrenamtlich für die Belange dieser Gemeinschaft tatkräftig einsetzen möchten, dann sind Sie der richtige Kandidat! Wir, der aktuelle Vorstand, freuen uns auf jede Bewerbung! Im Auftrag des Vorstandes

Georg Lederer