04.06.2017

Bayern

Liebe Bulkescherinnen, liebe Bulkescher! Im Rahmen des Heimattages 2017 in Dinkelsbühl treffen wir uns alle am Pfingstsonntag, demin der Gaststätte Felsenkeller in Mönchsroth, Telefon: (0 98 53) 16 24. Am Trachtenumzug wollen wir auch in einer eigenen Gruppe mitgehen. Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen.

Der Vorstand der HOG Bulkesch e.V.