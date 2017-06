Sommernachtsball der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Heilbronn

10.06.2017 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

Um die schönste Zeit des Jahres einzuleiten, lädt die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn herzlich zum Sommernachtsball am 10. Juni in die Turn- und Festhalle nach Nordheim ein. Einlass ist 19.00 Uhr und Beginn 20.00 Uhr. Für gute Laune zum Start in den Sommer sorgt die Band Schlager-Taxi. Es erwarten euch erfrischende Cocktails, leckeres Essen und eine großartige Stimmung, die richtig Lust auf die warme Jahreszeit macht. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro (mit Verbandsmitgliedsausweis 10 Euro). Karten können in unserer Tanzprobe immer montags von 19.00 bis 22.00 Uhr (Sinsheimer Straße 55, Heilbronn-Böckingen), bei unseren Ansprechpartnerinnen Petra und Bianca Probsdorfer telefonisch unter (01 76) 93 53 96 03 (täglich von 18.00-21.00 Uhr) oder per E-Mail bei vorverkauf[ät]jtg-heilbronn.de erworben werden.

Ort: Nordheim

Veranstalter: Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn

Schlagwörter: Ball, Sommernachtsball