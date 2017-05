Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. als Vorband der Egerländer

21.05.2017 16:00 - 16:45 Uhr

Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten kommen bei ihrer Tournee 2017 am Sonntag, dennach Augsburg. Ihr Konzert im Kongress am Park, Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg, wird um 17.00 Uhr beginnen.Wichtig aus siebenbürgischer Sicht ist aber auch die Zeit davor. Die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. hat sich bei der Ausschreibung der Augsburger StadtZeitung als Vorband der Egerländer Musikanten beworben und den Zuschlag bekommen.Unsere Blaskapelle tritt am 21. Mai von 16.00-16.45 Uhr im Foyer des Kongresses am Park auf. Über ein zahlreiches Erscheinen von Landsleuten würden sich die Augsburger Musikanten freuen.

Gerhard Weber