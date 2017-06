Kreisgruppe Stuttgart: Tagesfahrt nach Würzburg

25.06.2017 07:15 - 19:50 Uhr

Baden-Württemberg

Am Sonntag, denmacht die Kreisgruppe Stuttgart einen Tagesausflug nach Würzburg. Ein moderner Reisebus mit Klimaanlage, Bordkühlschrank und WC startet um 7.15 Uhr in Stuttgart-Weilimdorf, Köstlinstraße 1, beim Reisebüro Binder. Um 7.35 Uhr kann man in Zuffenhausen am Kelterplatz zusteigen und um 8.00 Uhr in Stuttgart am Hotel Schlossgarten, Schillerstraße 23 (gegenüber vom Stuttgarter Hauptbahnhof). In Würzburg erwartet uns eine zweistündige Führung durch die stark zerbombte und wieder aufgebaute Altstadt. Um 12.30 Uhr werden wir gemeinsam im Biergarten des Brauerei-Gasthofs „Alter Kranen“ zu Mittag essen. Vom Mainufer haben wir einen herrlichen Blick aufs „Käppele“ und die „Marienburg“. Um 15.30 Uhr beginnt eine einstündige Führung durch das UNESCO-Weltkulturerbe Würzburger Residenz mit dem einzigartigen Treppenaufgang von Giovanni Tiepolo. Danach besteht noch die Möglichkeit zu einem Spaziergang im Hofgarten oder zu einer Kaffeepause. Heimfahrt ca. 17.00 Uhr, Ankunft am Stuttgarter Hauptbahnhof ca. 19.00 Uhr, in Zuffenhausen ca. 19.30 Uhr, Weilimdorf ca. 19.50 Uhr. Der Preis für Fahrt, Eintritt und Führungen beträgt 32 Euro/Person. Essen und Kaffee sind nicht im Preis inbegriffen. Es haben sich schon viele Teilnehmer angemeldet, aber es sind noch Plätze frei. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Agneta Teutschlender unter Telefon: (07 11) 84 63 81.

RS