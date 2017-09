Kreisgruppe Leonberg: Ausflug nach Kärnten

30.09.2017 - 03.10.2017

Baden-Württemberg

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde unseres Vereins, unser diesjähriges Ausflugsziel steht fest. Wir werden vom 30. September bis 3. Oktober nach Kärnten/Österreich fahren. Leistungen: Reise im modernen Reisebus, 3 x Übernachtung mit Frühstücksbüfett, 3 x 3-Gang-Abendessen mit Salatbüfett, Begrüßungsgetränk, örtliche Gästetaxe, am 2. und 3. Tag Ausflüge mit Reiseleitung (Klagenfurt, Wörthersee, Nockberge), Personenmaut Nockalmstraße, Reiseveranstalterinsolvenzversicherung. Preis: 298 Euro/Person im Doppelzimmer, 45 Euro Einzelzimmerzuschlag. Anmeldeschluss ist der 1. Juli. Die Platzreservierung im Bus erfolgt wie gewohnt in der Reihenfolge der Anmeldung, also in der Reihenfolge der Überweisung des Reisepreises. Bitte den oben genannten Betrag auf folgendes Konto bei der Kreissparkasse Böblingen überweisen: Verein der Siebenbürger Sachsen KG Leonberg, IBAN: DE58 6035 0130 0005 1615 42, BIC: BBKRDE6BXXX. Der Ausflug findet nur mit mindestens 32 Teilnehmern statt. Sollten sich keine 32 Teilnehmer finden, kann er bis am 1. Juli ohne Stornogebühren abgesagt werden. Ich hoffe, mit diesem Reiseziel Ihr Interesse geweckt zu haben, über rege Teilnahme würde ich mich sehr freuen.

Veranstalter: Kreisgruppe Leonberg

Schlagwörter: Ausflug