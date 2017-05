Kreisgruppe Göttingen: Grillfest/Vatertagstreffen

25.05.2017 11:00 Uhr

Niedersachsen/Bremen

Liebe Landsleute, zum Grillfest/Vatertagstreffen zu Christi Himmelfahrt, demum 11.00 Uhr bei Familie Martini, Obere Mühlenstraße 2, in 37124 Rosdorf laden wir herzlich ein. Bei leckerem Grillgut, Kaffee und Kuchen freuen wir uns auf ein gemütliches Beisammensein. Wir werden dabei die Gelegenheit nutzen, über den Heimattag der Nordlichter in Munster am 27. August zu sprechen. Einzelheiten hierüber erfahrt ihr aus der Siebenbürgischen Zeitung. Bitte macht euch Gedanken, ob Interesse an einer Teilnahme besteht, um rechtzeitig einen Bus für die Hin- und Rückfahrt zu organisieren (die Hälfte der Fahrtkosten wird von der Landesgruppe Niedersachen/Bremen übernommen). Eine verbindliche Anmeldung für den Heimattag erbitten wir bis zum 15. Juni.Eure Anmeldung für das Grillfest am 25. Mai wäre ebenfalls wünschenswert, Telefon: (05 51) 78 17 61 (Martini), (05 51) 78 14 95 (Schwarz), (05 51) 7 89 95 27 (Huprich).

Der Vorstand