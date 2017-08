Einladung zum Eibesdorfer Treffen

09.09.2017 11:00 Uhr

Bayern

Liebe Eibesdorfer und Freunde, wir laden euch alle herzlich zu unserem Heimattreffen amnach 85757 Karlsfeld ein. Um 11.00 Uhr möchten wir mit einem Gottesdienst in der Korneliuskirche, Adalbert-Stifter-Straße 3, in Karlsfeld beginnen. Anschließend laden wir Sie in das Bürgerhaus in der Allacher Straße 1 in Karlsfeld zum Feiern ein (Bürgersaal befindet sich neben der Kirche). Nach dem Mittagessen ist der Vorstandsbericht für 14.00 Uhr angedacht, einschließlich der Vorstandswahlen. Mit einem großen Kuchenbüfett möchten wir Sie auch bei diesem Treffen erfreuen und hoffen Ihrerseits auf fleißiges Kuchenspenden. Um 16.00 Uhr werden alle Trachtenträger mit einem Aufmarsch den Tanz eröffnen, zu dem die Band ROYAL aufspielen wird. Wir hoffen und bitten um große Trachtenträgerunterstützung! Für Kartenvorbestellungen bis zum 31. August gibt es, wie auch letztes Mal, eine Preisermäßigung. Bei Rückfragen hierzu bitte ich Sie, sich an Astrid Törner, Telefon: (08 21) 15 37 85, zu wenden. Auf ein Wiedersehen freuen wir uns.

Astrid Törner