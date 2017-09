Scharoscher Treffen

23.09.2017 09:00 Uhr

Bayern

Liebe Scharoscher und Angehörige der HOG Scharosch bei Fogarasch! Unser Treffen 2017 findet amwie voriges Mal im Saal zum Restaurant Kauntz, Innstraße 17, in 90451 Nürnberg statt. Einlass in den Saal ist ab 9.00 Uhr. Wer in der Nähe übernachten will, möge ein Zimmer selbst reservieren, z.B. im „Gästehaus Palmengarten“, Donaustraße 25, Telefon: (09 11) 96 35 30, oder im „Hotel am Hafen“, Isarstraße 37, Telefon: (09 11) 6 49 30 78. Anmeldungen für das Treffen können gerichtet werden an Hans-Werner Krempels, Telefon: (0 91 32) 79 67 06, E-Mail: hw.krempels[ät]gmx.com; Heidemarie Krempels, Telefon: (0 91 95) 92 90 90; E-Mail: he_krem[ät]gmx.net.

Heidemarie und Hans-Werner