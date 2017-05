27.05.2017 10:00 Uhr

Bayern

Wir laden alle Girelsauer und Freunde zum 13. Girelsauer Treffen ein für Samstag, denins Bürgerhaus, Restaurant „Zur Sonne“, Jahnweg 11, in 82291 Mammendorf (an der B 2 zwischen Althegnenberg und Fürstenfeldbruck). Das Treffen beginnt wie gewohnt um 10.00 Uhr mit einer Morgenandacht. Wir bitten alle Girels­auer, die unsere Tracht haben, sie an diesem Tag anzuziehen. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, die Girelsauer Tracht als Zeichen der Zugehörigkeit und als Bekenntnis zu unserer Gemeinschaft zu tragen.Nach dem Mittagessen folgen ab 14.00 Uhr der Trachtenaufmarsch und Volkstänze. Zum Tanz für Jung und Alt spielt bis gegen 17.00 Uhr die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg auf. Kaffee und Kuchen gibt es ab 15.00 Uhr. Dazu bitten wir ganz herzlich unsere Frauen, einen leckeren, selbst gebackenen Kuchen mitzubringen. Ab 19.00 Uhr spielt die Band „Top 40“ zum Tanz auf. Wir freuen uns auf ein fröhliches Wiedersehen und hoffen, dass ihr alle kommen könnt.

Der HOG-Vorstand