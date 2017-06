Ehrendoktor für Bernd Fabritius

23.06.2017

Rumänien/Siebenbürgen

– Die West-Universität Temeswar zeichnet Dr. Bernd Fabritius mit dem Ehrendoktortitel aus. Der Titel „Doctor honoris causa beneficiorum publicorum“ wird dem Bundestagsabgeordneten für seine besonderen Verdienste für die deutsch-rumänischen Beziehungen amin festlichem Rahmen in Temeswar verliehen. Wie die ADZ berichtet, wurde die Auszeichnung vom Senat der Universität auf Anregung der Fakultät für Politikwissenschaften, Philosophie und Kommunikationswissenschaften beschlossen. Der 1965 in Agnetheln geborene Siebenbürger Sachse studierte in München Sozialverwaltung und später Politikwissenschaften und Rechtswissenschaften, um 2003 im Rahmen einer Kooperationspromotion zwischen den Universitäten Hermannstadt und Tübingen zum Dr. iur. zu promovieren. Fabritius ist Mitglied im Deutschen Bundestag, Präsident des Bundes der Vertriebenen, Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen und Mitglied im Kuratorium des Deutsch-Rumänischen Forums u.a. Im Bundestag ist der CSU-Politiker unter anderem Vorsitzender des Unterausschusses für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe, erster stellvertretender Vorsitzender der Gruppe der Vertriebenen und Aussiedler sowie stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Rumänischen Parlamentariergruppe.

sb