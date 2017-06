Vortragsabend: Die Hohenzollern in Rumänien 1866 bis 1947

07.06.2017 17:30 - 20:30 Uhr

Berlin/Neue Bundesländer

Das Deutsche Kulturforum östliches Europa lädt für Mittwoch, 7. Juni, von 17.30 bis 20.30 Uhr zu einem Abend über die Hohenzollern in Rumänien 1866 bis 1947 in das Rumänische Kulturinstitut, Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin, ein. Kurzreferate von Dr. Dr. Gerald Volkmer (Oldenburg), Dr. Edda Binder-Iijima (Göttingen) und Dr. Anneli Ute Gabanyi (Berlin) sowie ein Lichtbildervortrag von Dr. Silvia Irina Zimmermann (Mannheim) stehen auf dem Programm; es folgt eine Podiumsdiskussion mit den Referenten, die von Claudiu Florian, Leiter des Rumänischen Kulturinstituts, moderiert wird. Anmeldung per E-Mail: deutsches[ät]kulturforum.info, Telefon (03 31) 2 00 98-0, Fax: (03 31) 2 00 98-50.

Ort: Rumänisches Kulturinstitut, Reinhardtstraße 14, 10117 Berlin

Veranstalter: Deutsches Kulturforum östliches Europa

Schlagwörter: Vorträge, Podiumsdiskussion