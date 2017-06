30. Welser Kronenfest

25.06.2017 10:30 Uhr

Österreich

Am Sonntag, denveranstalten die Siebenbürger Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels ihr 30. Jubiläums-Kronenfest im Brauchtumszentrum Herminenhof. Zu diesem besonderen Anlass werden auch besondere Gäste von nah und fern erwartet, wie etwa die Kindertanzgruppe des Liviu-Rebreanu-Lyzeums aus Bistritz in Nordsiebenbürgen, seit 2014 Partnerstadt von Wels, die Junge Volkstanzgruppe Grieskirchen und die Blasmusik „Die Mostdudler“ des Musikvereins Siebenbürgen-Laakirchen. Der eröffnende Festakt mit der traditionellen ­Kronenpredigt und Volkstanz um den Kronenbaum, an dem selbstverständlich auch die siebenbürgische Kindertanzgruppe Wels federführend mitwirken wird, beginnt um 10.30 Uhr. Die Welser Nachbarschaft und Tanzgruppe hoffen auf zahlreichen Besuch und laden hiermit herzlich ein!

Christian Schuster