Kreisgruppe München: Ausflug Seniorenkreis

21.06.2017 09:15 Uhr

Bayern

Seit 1951 besteht der Frauenkreis der Kreisgruppe München. Im Lauf der Jahrzehnte hat er sich vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen gewidmet, die die jeweilige Lage unserer Landsleute, im Besonderen unserer Frauen, gefordert hat. Inzwischen haben sich die Bedürfnisse geändert, so dass auch das Profil des Frauenkreises ein anderes geworden ist. Im Haus des Deutschen Ostens treffen sich nicht nur die Frauen, sondern auch Männer finden den Weg dahin. Diese Tatsache hat dazu geführt, dass der im November 2016 neu gewählte Vorstand sich entschlossen hat, dieser Öffnung des Frauenkreises Rechnung zu tragen und das durch den neuen Namen deutlich zu machen: Seniorenkreis. Seine Leiterin ist Katharina Schuster.Zu den regelmäßigen Veranstaltungen des Seniorenkreises gehört der jährliche Sommerausflug. Er führt uns amnach Augsburg. Wir treffen uns um 9.15 Uhr am Hauptbahnhof bei der großen Informationstafel vor Gleis 19 und fahren mit dem Regionalexpress (RE) um 9.35 Uhr nach Augsburg. Im Preis von zwölf Euro sind Zugfahrt und Stadtführung enthalten. Die Rückfahrt ist für etwa 17.00 Uhr geplant. Genaueres werden wir gemeinsam besprechen. Wer mitfahren möchte – es sind noch fünf Plätze frei –, melde sich bitte bis 15. Juni verbindlich an bei Katharina Schuster, Telefon: (0 89) 67 97 52 45.

Katharina Schuster