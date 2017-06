Busfahrt von Geretsried nach Dinkelsbühl

04.06.2017 06:00 Uhr

Bayern

Auch heuer fährt ein Bus aus Geretsried zum Heimattag in Dinkelsbühl. Die Abfahrt erfolgt am Sonntag, dem 4. Juni, um 6.00 Uhr von der Haltestelle in Stein. Der Bus fährt wie jedes Jahr zu allen Haltestellen über die Böhmerwaldstraße. Der Preis beträgt 20 Euro/Person. Für die Trachtenträger, die beim Umzug mit der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen (Geretsried) mitmarschieren, ist die Busfahrt kostenfrei. Bitte unbedingt bis spätestens 31. Mai bei Johann Depner, Egerlandstraße 56, Geretsried, Telefon: (0 81 71) 6 37 68 (ab 19.00 Uhr), anmelden.

Veranstalter: Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen

Schlagwörter: Busfahrt, Heimattag 2017