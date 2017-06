Kronenfest in Herzogenaurach

25.06.2017 11:00 Uhr

Bayern

Zum Kronenfest amlädt die Siebenbürgische Volkstanzgruppe Herzogenaurach in den Weihersbach (Ansbacherstraße) ab 11.00 Uhr ein. Auch in diesem Jahr wird eine Kinderkrone gebunden. Dazu werden alle Kinder des Kreisverbandes herzlich eingeladen. Beginn der Arbeiten auf dem Festplatz ist Samstag, der 24. Juni, ab 15.00 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon: (0 91 35) 36 20. Am Sonntag findet um 12.00 Uhr auf dem Festplatz eine kirchliche Andacht statt. Der festliche Teil beginnt um 14.00 Uhr mit dem gemeinsamen Aufmarsch aller Tanz- und Trachtengruppen. Nach einer kurzen Begrüßung und den Grußworten wird der Kronenbaum durch den Altknecht erklommen. Nach seiner Rede aus der Krone und dem Ehrenwalzer mit der Altmagd folgen die Darbietungen der Tanzgruppen. Es wirken mit: die Siebenbürgische Kindertanzgruppe Nürnberg, die Siebenbürgische Kinder- und Jugendtanzgruppe Herzogenaurach, die Volkstanzfreunde Frauenaurach e.V., die Banater Trachtengruppe Nürnberg und die Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg. Natürlich werden bekannte ­siebenbürgische Spezialitäten wie Mici, Baumstriezel und Hanklich nicht fehlen. Auf euer Kommen freut sich die

Volkstanzgruppe Herzogenaurach