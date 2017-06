Lesung des Dorfschreibers

08.06.2017 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

Die Kreisgruppe Heilbronn lädt ein zu einer Lesung mit Prof. Dr. Elmar Schenkel aus dem Buch „Mein Jahr hinter den Wäldern“. Die Lesung findet am Donnerstag, demum 19.00 Uhr im Haus der Siebenbürger Sachsen, Sinsheimer Straße 55, 74080 Heilbronn-Böckingen, statt. Der siebenbürgische Dichter Frieder Schuller hat den „Dorfschreiberpreis von Katzendorf“ ausgelobt, dessen erster Träger 2011 Elmar Schenkel, Professor für englische Literatur, Schriftsteller und Übersetzer in Leipzig, war. „Ich bin doch der Dorfschreiber“, schreibt er in seinem Buch. „Ich muss aufschreiben, was ich sehe, was geschieht, was mit mir und den anderen ist, mit dem Verlorenen Land, in dem aber weiter gelebt wird, nur verloren für die, die weggingen.“Und Elmar Schenkel hat seine Berufung ein Jahr lang ernst genommen und das Erlebte dokumentiert. Mit seinem Buch lässt er uns teilhaben an vielen Geschichten aus Siebenbürgen. Er berichtet frei von der Leber und ohne die Bürde einer über 850-jährigen Geschichte. Man darf gespannt sein, hüben wie drüben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Jürgen Binder