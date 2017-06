Kreisgruppe Crailsheim – Schwäbisch Hall: Kronenfest

24.06.2017 14:00 Uhr

Zum Kronenfest am 24. Juni lädt die Kreisgruppe Crailsheim – Schwäbisch Hall nach ­Jagst­heim ein. Adresse: Crailsheim, Jagstheimer Hauptstraße 157. Wir feiern auf dem Gelände der Turn- und Festhalle bei jedem Wetter, da wir bei Regen in die alte Turnhalle ausweichen können. Beginn ist um 14.00 Uhr. Den festlichen Teil begleitet die Blaskapelle Stimpfach, anschließend spielt die siebenbürgische Musikband „Schlagertaxi“ zum Tanz bis in die späten Abendstunden. Auf ein nettes Beisammensein mit vielen Gästen bei Kaffee, Kuchen und Schmackhaftem vom Grill (u.a. „Mici“) freut sich der Vorstand.

