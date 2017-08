09.09.2017 15:00 Uhr

Nordrhein-Westfalen

Einen Höhepunkt bietet unsere Theatergruppe. Diese wird unter der Regie von Erika Hamlischer das Stück „Et wór ímól en reklich Méd“ von Frida Binder-Radler in siebenbürgisch-sächsischer Mundart am 9. September um 15.00 Uhr im Saal des Restaurants „Oberbantenberger Hof“ in Wiehl-Oberbantenberg aufführen.

Ort: Saal des Restaurants „Oberbantenberger Hof“, Wiehl-Oberbantenberg

Veranstalter: Kreisgruppe Wiehl-Bielstein

Schlagwörter: Mundarttheater