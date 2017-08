Kreisgruppe Salzgitter: Tagesfahrt und Treffen in Munster

27.08.2017

Niedersachsen/Bremen

Zu einer Harzrundfahrt am 12. August und zum Treffen in Munster amladen wir alle Mitglieder und Freunde ganz herzlich ein. Das Programm für die Harzrundfahrt beinhaltet den Besuch des Klosters Walkenried und des Mausefallenmuseums sowie Mittagessen im Sophienhof und Kaffeetafel in Braunlage. Preis für den Tagesbusausflug 60 Euro. Für diese Fahrt wird den Mitgliedern ein Zuschuss gewährt, über dessen Höhe (je nach Teilnehmerzahl) noch entschieden wird. Anmeldeschluss für die Busfahrt ist der 15. Juni.Nach Munster fahren wir wieder mit einem Bus der Firma Schmidt. Anmeldungen und nähere Informationen bei Brigitte Schuster unter Telefon: (0 53 41) 8 59 89 24. Wir würden uns freuen, recht viele bei den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

B. Schuster