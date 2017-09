30.09.2017 - 01.10.2017

Baden-Württemberg

Zum 15. Neithauser Treffen wollen wir uns amin der Festhalle des Turnvereins Faurndau, Turnhallenstraße 16, in 73035 Göppingen-Faurndau zusammenfinden. Es beginnt um 11.00 Uhr mit einem Gottesdienst und endet nachts gegen 1.00 Uhr. Der Gottesdienst wird in der Halle gehalten. Für das leibliche Wohl sorgt das Restaurant Turnerheim (griechische Küche). Für musikalische Unterhaltung sind Ossy und Stefan zuständig. Wir freuen uns auf Kuchenspenden.Das Erscheinen in siebenbürgisch-sächsischer Tracht könnte unserem Treffen einen festlicheren Rahmen verleihen. Wir möchten Sie ermutigen mitzumachen. Für die Kosten (Saal, Musik, sonstige Ausgaben) bitten wir um einen Betrag von 15 Euro pro Person (ab 14 Jahre), der an der Tageskasse zu bezahlen ist. Um das Treffen planen zu können, bitten wir um Anmeldung bis zum 15. September bei Familie Konnerth, Messelbergstraße 2, 73061 Ebersbach, Telefon: (0 71 63) 21 74 oder (01 75) 2 46 19 76, E-Mail: Michael.Konnerth[ät]t-online.de. Übernachtung bitte selbst bestellen.

Michael Konnerth