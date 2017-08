Nimescher Treffen 2017

02.09.2017 11:00 Uhr

Hessen

Liebe Nimescher und Freunde, wir laden alle herzlich zu unserem 17. Treffen amab 11.00 Uhr in die Haferbachhalle, Am Haferbach 10, in 34260 Niederkaufungen (bei Kassel) ein. Unter dem Motto „Das Erbe selbstbewusst in die Zukunft tragen“ wollen wir einen Bogen spannen zwischen dem, was uns unsere Vorfahren an Werten vermittelt haben, und dem, was unsere Gemeinschaft heute noch zusammenhält und unser Leben bereichert. Wir freuen uns, wenn viele Nimescher und Freunde unserem Aufruf folgen und viele Junge und Junggebliebene in Tracht erscheinen.Beginnen werden wir mit einem gemeinsamen Mittagessen, gefolgt von dem kulturellen Teil, unter anderem mit einer Andacht mit Pfarrer Hans Schneider. Danach werden wir bei Kaffee und Kuchen Erinnerungen wach werden lassen, Neuigkeiten austauschen und gemeinsam bis in die Nacht feiern. Anmelden kann man sich bei Karl Gärtner, Telefon: (05 61) 52 75 70, oder bei allen anderen Mitgliedern des Komitees.

Heidemarie Gärtner