TV-Tipp: Gewinn statt Gewissen? Teure Mode - billig produziert

08.06.2017 13:45 - 14:15 Uhr

Deutschland

ZDFinfo, Donnerstag, 8. Juni, 13:45 bis 14:15

ZDFzoom: Gewinn statt Gewissen?

Teure Mode – billig produziert

Wer teure Kleidung kauft, tut dies mit dem guten Gefühl: Es werden faire Löhne gezahlt. "Made in Europe" versprechen die Label – doch Markenmode wird immer öfter in Billig-Lohnländern genäht. Rumänien ist eine Hochburg für deutsche Hersteller. Offiziell wird Mindestlohn gezahlt, doch der liegt oft weit unter dem Existenzminimum. "ZDFzoom" zeigt die prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen der Näherinnen und geht der Frage nach: Steht Gewinn vor Gewissen?

Kritiker sagen: Luxusmarken, die in Europa fertigen, sind oft nicht fairer als die Billigketten, die in Indien oder Bangladesch nähen lassen. In osteuropäischen Ländern, wie zum Beispiel in Rumänien, sind die Gewerkschaften meist machtlos. Die Produzenten drohen: Steigen die Löhne, würden die Näharbeiten in andere Länder verlagert.

