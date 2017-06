Radio-Tipp: SWR2 Literatur - SWR Bestenliste

06.06.2017 22:03 - 23:00 Uhr

Deutschland

Moderation: Sigrid Löffler

Aus der Jury diskutieren die Literaturkritiker Ursula März und Martin Ebel über ausgewählte Bücher

Als persönliche Empfehlung von Denis Scheck wird "So tun, als ob es regnet" von Iris Wolff vorgestellt:

„Es war einmal, und ist doch nie geschehen... Mit dieser schön doppelbödigen Formel beginnen rumänische Märchen. Viel vom poetischen Charme dieses Romans erklärt sich aus dem traumsicheren Sprachgefühl und guten Auge der Autorin für sprechende Momente und Details. Ruhig, reflektiert und intensiv erzählt die 1977 in Hermannstadt geborene, heute in Freiburg lebende Iris Wolff von Schönheit und Schrecken des Lebens in und außerhalb Siebenbürgens. 'So tun, als ob es regnet' ist die wörtliche Übersetzung einer rumänischen Redensart für eine geistige Absence, eine innere Abwesenheit, in die sich eine der Hauptfiguren lustvoll flüchtet. Iris Wolff lässt ihre Leser erfahren, was passiert, wenn nichts passiert – und findet starke Bilder für ihren die historische Erfahrung eines ganzen Jahrhunderts umspannenden Roman.“

