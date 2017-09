Kreisgruppe Ingolstadt: Reise nach Luxemburg

30.09.2017 - 03.10.2017

Bayern

Kreisgruppe / Siebenbürger Sportverein Ingolstadt veranstaltet vom 30. September bis 3. Oktober 2017 eine Reise nach Luxemburg. Die Abfahrt am ersten Tag erfolgt um 6.00 Uhr vom ZOB Ingolstadt. Unterwegs besichtigen wir das Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße, danach ist die Weiterfahrt zum Hotel in Luxemburg (mit gemeinsamem Abendessen) geplant. Gestärkt nach dem Frühstück, starten wir am zweiten Tag in die Innenstadt. Ein Reiseführer wird uns die Sehenswürdigkeiten Luxemburgs näher bringen. Am dritten Tag geht es mit einer Reiseleitung nach Vianden und Umgebung. Am vierten (letzten) Tag fahren wir, zunächst entlang der schönen Mosel, zurück nach Ingolstadt. Informationen über die Reise beim Siebenbürger Sportverein, Dagmar Kanz, Telefon: (01 70) 2 78 91 63. Anmeldung bis zum 30. Juli durch Überweisung von 370 Euro pro Person (im Doppelzimmer) an Siebenbürger Sportverein, IBAN: DE19 7215 0000 0000 0204 61, BIG: BYLADEM1ING, Verwendungszweck: Luxemburg_ (Name)_(Anzahl der Personen).

Veranstalter: Kreisgruppe Ingolstadt

