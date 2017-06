Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e. V.: Termine

24.06.2017

Baden-Württemberg

Vielfach wurde der Wunsch geäußert, dass alle öffentlichen Termine der Blaskapelle bekannt gemacht werden, also auch solche ohne (direkten) siebenbürgischen Bezug. Dem wird hiermit Folge geleistet.

Samstag, 24. Juni: Stadtteilfest Rauher Kapf, Böblingen

Sonntag, 25. Juni: Gemeindefest bei der Martinskirche in Sindelfingen

Sonntag, 9. Juli, 11.00-13.00 Uhr: Jubiläum „75 Jahre Gartenfreunde Böblingen“, Alte TÜV-Halle am Großen See, Böblingen

Samstag, 22. Juli: Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen

Sonntag, 24. September: Umzug zum Cannstatter Wasen, Bad Cannstatt, Stuttgart

Sonntag, 5. November, 15.00 Uhr: Herbstkonzert, Fest- und Turnhalle Maichingen

Die Organisatoren behalten sich Änderungen und Ergänzungen vor, deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle Terminübersicht finden Sie auf der Facebook-Seite der Blaskapelle.

Ort: Böblingen

Schlagwörter: Stadtfest