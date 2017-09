Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e. V.: Termine

24.09.2017 11:00 Uhr

Baden-Württemberg

Vielfach wurde der Wunsch geäußert, dass alle öffentlichen Termine der Blaskapelle bekannt gemacht werden, also auch solche ohne (direkten) siebenbürgischen Bezug. Dem wird hiermit Folge geleistet.

Samstag, 24. Juni: Stadtteilfest Rauher Kapf, Böblingen

Sonntag, 25. Juni: Gemeindefest bei der Martinskirche in Sindelfingen

Sonntag, 9. Juli, 11.00-13.00 Uhr: Jubiläum „75 Jahre Gartenfreunde Böblingen“, Alte TÜV-Halle am Großen See, Böblingen

Samstag, 22. Juli: Kronenfest der Kreisgruppe Böblingen

Sonntag, 24. September: Aus einem großen Bewerberkreis hat das Organisationsteam des Cannstatter Volksfestvereins zum wiederholten Male die Siebenbürger Blaskapelle ausgewählt und eingeladen, den Festumzug zum 172. Cannstatter Volksfest zu bereichern. Der Umzug findet statt am Sonntag, dem 24. September, ab 11.00 Uhr und führt, vom Kursaal ausgehend, durch die historische Altstadt Bad Cannstatts auf den Cannstatter Wasen. Begleitet werden die Musikanten von Trachtenträger(innen) aus den Kreisgruppen Böblingen, Heilbronn und Reutlingen – Metzingen – Tübingen. Die Teilnahme der siebenbürgischen Gruppe erfolgt mit der Startnummer 73 unter dem Motto „Trachtenhochzeiten“. Wie in den Jahren zuvor, wird das SWR-Fernsehen den Umzug übertragen.

Sonntag, 5. November, 15.00 Uhr: Herbstkonzert, Fest- und Turnhalle Maichingen

Die Organisatoren behalten sich Änderungen und Ergänzungen vor, deshalb sind alle Angaben ohne Gewähr. Die jeweils aktuelle Terminübersicht finden Sie auf der Facebook-Seite der Blaskapelle.

Ort: Bad Cannstatt

Schlagwörter: Umzug